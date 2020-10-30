Известная украинская певица Тина Кароль, которая по совместительству является ведущей шоу "Танці з зірками" впечатлила кадрами со своей репетиции

Как сообщает Politeka, ссылаясь на страницу одного из фан-клубов знаменитости в Инстаграм, на видеоролике Тина одета в толстовку и лосины, на ногах ее – туфли на высоких каблуках.

"Репетиция❤", – коротко подписан пост.

Поклонники по достоинству оценили это видео, некоторые из них пишут, что не зря в свое время известная телеведущая Катя Осадчая назвала ее "ниндзей".

Но больше всего удивила фанатов звезды невероятная растяжка Тины Кароль – в конце ролика она с легкостью садится на шпагат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 29 Окт 2020 в 6:52 PDT

"Катя Осадча правильно Тину назвала "ниндзя" в ее спортзале. Я вижу я не одна посмотрела сто раз 😂 Ну все запускам челендж 😅 кто сможет? Не я 👏 Мотивация Очень классная 💕Достойна подражанию🙏😍 я в свои 16: встала, потемнело в глазах. Словами не передать восхищение этим человеком 🤧❤️Лучшая 😍 Наша трудяжка! ❤️💪🏻 Самая лучшая! 🤩 восхищение и только! 🥺💔 Ну она же обещала😚👍 умничка, девочки все пошли повторять Наша девочка родная,наша трудяжка и наша гордость. Любим навечно . Восхищаюсь бесконечно 🙌❣️ Завжди трудяга🍒🔥 Сказала отточит - отточила 🔥 Лучшая 😍 бесконечное восхищение ❤️🙇‍♀️ ", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Тина Кароль блеснула casual-образом во время обычной прогулки. Фото было опубликовано в Instagram украинского дизайнера Алины Качоровской.

Так, 35-летнюю исполнительницу застукали во время посещения кафе при одной из популярных обувных студий в Киеве.

Для прогулки жаркая Тина Кароль подобрала джемпер и юбку-миди с плассировкой. Более того, на ногах певицы и судьи шоу "Голос" можно увидеть новые эксклюзивные со вставками из овчины.

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Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся

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