Украинская певица Тина Кароль позаигрывала с актером Александром Поповым за кулисами шоу "Танці з зірками"
Как сообщает Politeka.net, певицу уже неоднократно подозревали в романе со знаменитым красавцем, и она в очередной раз подогрела эти слухи. В социальной сети "Инстаграм" появились фото, на которых Тина Кароль раскованно полапала Александра Попова.
Исполнительница запечатлена на фоне декораций проекта "Танці з зірками" в желтом платье с откровенным депольте и длинным разрезом на бедре. Она шаловливо изогнулась и уперлась рукой в грудь актера, который воспринял такие заигрывания с лукавой улыбкой. Сам Александр позирует в синем пиджаке с чуть подкатанными рукавами, джинсах и в коричневых ботинках, а отросшая борода придала ему мужественности.
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Пользователи соцсети в комментариях высказались о шалостях звезд, некоторые вспомнили о певце Дане Балане, с которым у Тины тоже были весьма неоднозначные отношения:
"Я так понимаю, Саша платье от Dior так и не купил?"; "Самые любимые"; "платье - отпад!🤩"; "Тина шикарная 😍"; "Так она старая для него"; "Сначала играла кино с Даном, для пиара, Дан увидел - не серьёзно, успокоился, и тут снова начинается сезон 2, с кем-то другим, только чтобы все говорили. Фууу надоело уже то кино на публику"; "вся суть мужской напористости.....🤣🤣🤣 а потом хоть трава не расти"; "Классные".
Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.
А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.
Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом.