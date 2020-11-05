Украинская певица Тина Кароль позаигрывала с актером Александром Поповым за кулисами шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, певицу уже неоднократно подозревали в романе со знаменитым красавцем, и она в очередной раз подогрела эти слухи. В социальной сети "Инстаграм" появились фото, на которых Тина Кароль раскованно полапала Александра Попова.

Исполнительница запечатлена на фоне декораций проекта "Танці з зірками" в желтом платье с откровенным депольте и длинным разрезом на бедре. Она шаловливо изогнулась и уперлась рукой в грудь актера, который воспринял такие заигрывания с лукавой улыбкой. Сам Александр позирует в синем пиджаке с чуть подкатанными рукавами, джинсах и в коричневых ботинках, а отросшая борода придала ему мужественности.

Пользователи соцсети в комментариях высказались о шалостях звезд, некоторые вспомнили о певце Дане Балане, с которым у Тины тоже были весьма неоднозначные отношения:

"Я так понимаю, Саша платье от Dior так и не купил?"; "Самые любимые"; "платье - отпад!🤩"; "Тина шикарная 😍"; "Так она старая для него"; "Сначала играла кино с Даном, для пиара, Дан увидел - не серьёзно, успокоился, и тут снова начинается сезон 2, с кем-то другим, только чтобы все говорили. Фууу надоело уже то кино на публику"; "вся суть мужской напористости.....🤣🤣🤣 а потом хоть трава не расти"; "Классные".

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

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