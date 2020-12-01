В Сети горячо обсуждают возможный роман певицы Тины Кароль с актером Александром Поповым

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовано свежее видео, сделанное за кулисами финала "Танців з зірками", на котором засветились ведущие Тина Кароль и Александр Попов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Тиша в финале🤧💔💔💔#тиша #тинакароль#александрпопов", - подписаны кадры.

То как, Тина мило поправляла костюм напарника, украдкий поцелуй в щечку, легкие объятия во время фотосессии - по мнению пользователей только подтверждают то, что они неровно дышат друг к другу.

Таким образом, публика переключилась с "тайного" романа Кароль с певцом Даном Баланом на нечто новенькое. Пользователи обсудили увиденное, некоторые утверждают, что Попов уже давно имеет глубокие чувства к Кароль.

К слову, Попов пока официально не женат, но у него якобы есть возлюбленная, которая работает в посольстве.

"Хороший парень этот Саша!"

"Когда он уже платье купит это дол*аное?! И будем свадьбу отмечать!!!" - "ещё не заработал 🙈 Предлагаю скинутся по 1 гривне с нас не убудет, а Саша наконец-то купит платье 👌"

"Тіно, а ви і справді мазохістка😳"

"Так они вместе?" - "знают только они❤️" - "а хотелось бы 💔"

"Саша влюблен в Тину давно. Но он очень не решительный. А жаль хороший парень."

"Тина тебе же любить Дан"

"Почему так больно смотреть 🥺💔"

Ранее мы сообщали, одно из фото Тины с Александром вызвало восторг в Сети. Исполнительница запечатлена на фоне декораций проекта "Танці з зірками" в желтом платье с откровенным декольте и длинным разрезом на бедре.

Кароль шаловливо изогнулась и уперлась рукой в грудь актера, который воспринял такие заигрывания с лукавой улыбкой.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.