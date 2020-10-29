Такой звезду еще не видели

Популярная певица Тина Кароль блеснула casual-образом во время обычной прогулки

Фото было опубликовано в Instagram украинского дизайнера Алины Качоровской.

Так, 35-летнюю исполнительницу застукали во время посещения кафе при одной из популярных обувных студий в Киеве.

Для прогулки жаркая Тина Кароль подобрала джемпер и юбку-миди с плассировкой. Более того, на ногах певицы и судьи шоу "Голос" можно увидеть новые эксклюзивные со вставками из овчины.

Также Тина Кароль не слишком заморачивалась с прической для обычной прогулки, поэтому волосы собрала в низкий хвост. Более того, звезда, видимо, решила плюнуть и на яркий макияж.

"Каждый раз, когда к нам заходит Тина Кароль, происходит взрыв позитивных вибраций", - отметила дизайнер Алина Качоровская и добавила, что босоножки были созданы специально для популярной певицы.

Судья шоу "Голос" не забыла о мерах предосторожности в условиях пандемии китайского вируса и надела черную защитную маску от шведского бренда Airinum.

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На новых фото артистка запечатлена на сцене во время выступления. Для своего номера Кароль выбрала весьма оригинальное черное платье, стоимость которого по сообщениям составляет 50 тысяч гривен.

Его верх украшен многочисленными фигурными вырезами под грудью и на животе, которые добавляют наряду нотку пикантности, подчеркивая пышную грудь певицы, которую та не стала прятать в лифчик. Дополняют наряд, который с легкостью может свести с ума мужчин, элегантная юбка в пол и высокие кожаные перчатки.

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