Відома модель Олівія Калпо, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт" в 2012 році, показала себе і розповіла про самопочуття
На фото красуня сиділа у ванній в топіку і шортах. Красуня посміхалася на камеру, а в руках у неї сидів собака, яку замотали в рушник. Волосся дівчина зібрала назад, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я шпигую своїм оком ... голий землекоп (не я, Олівер) Велике спасибі, хлопці, за добрі побажання, я відчуваю себе настільки краще", - написала Калпо.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Чудова новина!", "Радий, що тобі краще ... ти чудово виглядаєш!", "Класно виглядаєш! Радий, що ти теж це відчуваєш", " Прекрасна Олівія !!!!! Ви виглядаєте приголомшливо, ваше справжнє натхнення!!!! І з кожним днем буде краще" ," так рада чути, що у тебе все набагато краще" ," це відмінні новини!!", "Обожнюю це ️і так рада, що тобі краще! Продовження зцілення", "чудова люблю тебе", " Моя леді перенесла таку ж операцію, і в даний час я дбаю про неї. Ти воїн".
Повідомлялося, що Олівія Калпо, американська модель і актриса показала ідеальні форми без білизни.
Тому красуня регулярно балує своїх шанувальників жаркими фото. Цього разу модель розмістила такий знімок у своєму Instagram. Зірка одягла піджак на голе тіло, з-під якого визирав спокусливий бюст.
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