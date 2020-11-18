Звезда показала, как над ней работает визажист

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, расстегнула блузу ради жаркого кадра

Звезда с шикарной внешностью, может позволить себе самые откровенные кадры, передает Politeka.net. Модель всегда доказывает, что выглядит фантастически.

Так, Оливия позировала в желтой рубашке, которую кокетливо распахнула. Под одеждой не оказалось белья, что было видно невооруженным взглядом. При этом в декольте можно было заметить длинную золотую цепочку, которая также соблазнительно подчеркивала груди.

Звезда распустила волосы. Ее черты лица были подчеркнуты красивым макияжем. На веках Калпо были длинные черные стрелки, а визажист тем временем наносил карандаш на губы, когда модель их приоткрыла.

За 16 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу приятных сообщений модели и визажисту, ведь макияж получился идеальным.

"Ты такая красивая", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо позировала на мягком сером диване рядом со своим четырехлапым любимцем.

Звезда надела топик, который напоминал скорее белье. Бретельки натянулись на плечах, удерживая под треугольниками ткани бюст на месте.

Сверху звезда надела черную кофту, приспустив с одного плеча.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в белоснежном купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошное тело. При этом образ знаменитость решила дополнить практически невидимым макияжем и белоснежной повязкой на голове.

«Режим отпуска», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».