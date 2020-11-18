Эти красотки выглядят, как само совершенство

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, блеснула бюстом в соблазнительном топике

Известная модель старается всегда выглядеть красиво и горячо, пусть даже в домашней обстановке, передает Politeka.net. В этот раз Оливия записала сторис в Инстаграм, посветив своей роскошной грудью в черном топике.

Модель позировала на мягком сером диване рядом со своим четырехлапым любимцем.

Звезда надела топик, который напоминал скорее белье. Бретельки натянулись на плечах, удерживая под треугольниками ткани бюст на месте.

Сверху звезда надела черную кофту, приспустив с одного плеча, чтобы вид был еще более горячим, действительно: "Какая жара".

Красотка надела черный обруч на голову, убрав назад мешающие волосы. Завершением стал макияж с легкими черными стрелками и помадой коричневого оттенка на губах.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо соблазнила шикарными формами, подперев рукой бюст. Последний соблазнительно выставился из-под махровой ткани. Грудь будто налилась и, конечно, притягивала взгляд.

Модель распустила шелковые волосы, сияющие при свете лампы. Она улыбалась и смотрела в камеру.

Напомним, Оливия Калпо предстала в интересном наряде, который оголил некоторые части ее тела.

Модель предстала в лифчике с бретельками, обтянувшими ее тонкую талию. Аппетитная грудь немного сжалась под лифчиком, а тонкие бретельки впились в кожу.

Оливия держала в руке банку со вкусной газировкой, а также надутые шары.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».