Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, соблазнила своими невероятными видами

Знаменитость с шикарной внешностью продемонстрировала невероятные формы в разрезе домашнего наряда, передает Politeka.net. Звезда надела белоснежный халатик, который кокетливо спустила с плеч.

Игривая красотка соблазнила шикарными формами, подперев рукой бюст. Последний соблазнительной выставился из-под махровой ткани. Грудь будто налилась и, конечно, притягивала взгляд.

Модель распустила шелковые волосы, сияющие при свете лампы. Она улыбалась и смотрела в камеру.

Черты лица были выделены косметикой. На веках можно заметить тени и черную стрелку, ресницы стали пышнее от туши, а губы поблескивали от помады.

В общем, звезда выглядела просто превосходно.

За 14 часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали приятные сообщения в сторону кокетливой соблазнительницы.

"Улетные формы", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо участвовала в разных фотосессиях, имея большую популярность благодаря своей фантастической внешности.

Так, со звездой устроили фотосессию на пляже, на которой она позировала в красивой шляпке.

Модель была обнаженной, а груди прикрывала руками. Кожа знаменитости красиво сияла на солнце.

Напомним, Оливия Калпо опубликовала жаркое фото в блестящем купальнике. Звезда позировала в топе с длинными рукавами с приспущенными плечами.

Звезда надела плавки, натянув их выше бедер, подчеркнув идеальные формы. Завершили образ различные украшения, в том числе бирюзовые серьги и ожерелье.

Напомним, что игривая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо порезвилась на пляже в одной шляпке: "Прикройся, детка"

А еще Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо прошлась по улице в развратном платье без белья: "Прекрасная леди"

Также Politeka сообщала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо прикрыла прелести лоскутами ткани ради фотосессии на пляже: «Воплощение идеала»