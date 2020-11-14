Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, соблазнила своими невероятными видами
Знаменитость с шикарной внешностью продемонстрировала невероятные формы в разрезе домашнего наряда, передает Politeka.net. Звезда надела белоснежный халатик, который кокетливо спустила с плеч.
Игривая красотка соблазнила шикарными формами, подперев рукой бюст. Последний соблазнительной выставился из-под махровой ткани. Грудь будто налилась и, конечно, притягивала взгляд.
Модель распустила шелковые волосы, сияющие при свете лампы. Она улыбалась и смотрела в камеру.
Черты лица были выделены косметикой. На веках можно заметить тени и черную стрелку, ресницы стали пышнее от туши, а губы поблескивали от помады.
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В общем, звезда выглядела просто превосходно.
За 14 часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали приятные сообщения в сторону кокетливой соблазнительницы.
"Улетные формы", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Оливия Калпо участвовала в разных фотосессиях, имея большую популярность благодаря своей фантастической внешности.
Так, со звездой устроили фотосессию на пляже, на которой она позировала в красивой шляпке.
Модель была обнаженной, а груди прикрывала руками. Кожа знаменитости красиво сияла на солнце.
Напомним, Оливия Калпо опубликовала жаркое фото в блестящем купальнике. Звезда позировала в топе с длинными рукавами с приспущенными плечами.
Звезда надела плавки, натянув их выше бедер, подчеркнув идеальные формы. Завершили образ различные украшения, в том числе бирюзовые серьги и ожерелье.
Напомним, что игривая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо порезвилась на пляже в одной шляпке: "Прикройся, детка"
А еще Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо прошлась по улице в развратном платье без белья: "Прекрасная леди"
Также Politeka сообщала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо прикрыла прелести лоскутами ткани ради фотосессии на пляже: «Воплощение идеала»