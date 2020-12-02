Известная модель Оливия Калпо, победительница конкурса "Мисс Вселенная" в 2012 году, показала себя и рассказала о самочувствии

На фото красотка сидела в ванной в топике и шортах. Красотка улыбалась на камеру, а в руках у нее сидела собака, которую замотали в полотенце. Волосы девушка собрала назад, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я шпионю своим глазком ... голый землекоп (не я, Оливер) Большое спасибо, ребята, за добрые пожелания, я чувствую себя настолько лучше", - написала Калпо.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Отличная новость!", "Рад, что тебе лучше ... ты отлично выглядишь!", "Классно выглядишь! Рад, что ты тоже это чувствуешь", "Прекрасная Оливия !!!!! Вы выглядите потрясающе, ваше истинное вдохновение!!!! И с каждым днем будет лучше", "Так рада слышать, что у тебя все намного лучше", "Это отличные новости!!", "Обожаю это ️и так рада, что тебе лучше! Продолжение исцеления", "Великолепная люблю тебя", "Моя леди перенесла такую же операцию, и в настоящее время я забочусь о ней. Ты воин".

Сообщалось, что Оливия Калпо, американская модель и актриса показала идеальные формы без белья.

Поэтому красотка регулярно балует своих поклонников жаркими фото. В этот раз модель разместила такой снимок в своем Инстаграм. Звезда надела пиджак на голое тело, из-под которого выглядывал соблазнительный бюст.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо распахнула рубашку, под которой ничего не оказалось

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