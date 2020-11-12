Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, разделась на пляже

Роскошная знаменитость может похвастаться своей идеальной фигурой в нарядах и без них, передает Politeka.net.

Звезда участвует в разных фотосессиях, имея большую популярность благодаря своей фантастической внешности.

Так, со звездой устроили фотосессию на пляже, на которой она позировала в красивой шляпке.

Модель была обнаженной, а груди прикрывала руками. Кожа знаменитости красиво сияла на солнце. Волосы развеивал морской ветерок.

Модель смотрела в камеру и улыбнулась.

В таком виде красотка предстала для англоязычного журнала для женщин о фитнесе "SHAPE".

"Последнее фото, я обещаю! ❤️", - написала знаменитость, говоря о том, что этот снимок последний из этой серии в ее Инстаграм.

За 14 часов пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону столь жаркой красотки.

"Прикройся, детка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо была в белом наряде с декольте и разрезами по бокам, ткань лишь соединяла небольшая полосочка, чтобы наряд хоть как-то держался на месте.

При этом было заметно, что звезда не надевала под низ белья. Шелковую кожу не портили лишние детали.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".