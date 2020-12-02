Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret показала себе і розповіла про аксесуар

На фото Белла позує в сукні з великим декольте і без білизни. Хадід доповнила образ великими сережками, а в руках тримала чорну сумочку. Волосся було у красуні зібрані назад, а спереду можна побачити дві маленькі кіски. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я і моя сумка", - написала Хадід.

На другому фото Хадід вже була в джинсах, топі і кросівках. Дівчина каталася на коні, осідлавши її і взявшись за поводи.

"Моя дитина. Він так сильно виріс з цього моменту. Я дуже пишаюся", - написала Хадід.

Фанати під знімками поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе, наступай на мене, любов моя", "як ти прекрасна моя любов я люблю тебе"," Ось це сукні, неможливо відірвати погляд", "ти скопіювала зачіску", " хто-небудь знає, звідки плаття ??", "Нічна королева", "Белла, ти чудова", "неймовірна".

Повідомлялаось, що американська супермодель Белла Хадід похвалилася бездоганною фігурою під час відпочинку з подругами.

Так, красуня показала фанатам кадр, як вона елегантно розташувалася в тісному топі і напівпрозорому парео. Поруч з нею можна помітити не менш спокусливу подругу.

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