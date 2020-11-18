Звезда ничего не стесняется

Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, забыла надеть белье

Известная модель любит эпатировать публику своими самыми смелыми образами, сообщает Politeka.net. Знаменитость надела белую рубашку с черным принтом и жакет.

Однако красотка решила не надевать белья, и совершенно не стесняясь этого, решила продемонстрировать прелести. Белла посветила золотой цепочкой на шее.

В разных позах она светила грудью, которая могла от неловкого движения оказаться перед камерой во всей красе. Но таким образом знаменитость заигрывала с поклонниками и интриговала.

Пышная прическа с косичками прямиком из 00-х не может не броситься в глаза. А яркая помада отлично подчеркнула форму губ красотки.

На одном из кадров модель широко расставила ноги в джинсах, подчеркнув тем самым свою раскованность.

За семь часов пост собрал около 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились откровенностью Хадид и написали ей много приятного.

"Ты такая красивая", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.

Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.

Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид решила искусить видом на дорожке у двери дома. Модель распахнула салатовый тоненький плащ и уселась на дорожку так, чтобы показать все лучшее.

Белла сверкнула обнаженной грудью под тонкой майкой и прикрыла бедра цветущими цветами в вазе, оставив те между ножек.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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