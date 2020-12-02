Известная модель Белла Хадид из Victoria’s Secret показала себя и рассказала об аксессуаре

На фото Белла позирует в платье с большим декольте и без белья. Хадид дополнила образ большими серьгами, а в руках держала черную сумочку. Волосы были у красотки собраны назад, а спереди можно увидеть две маленькие косички. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я и моя сумка", - написала Хадид.

На втором фото Хадид уже была в джинсах, топе и кроссовках. Девушка каталась на лошади, оседлав ее и взявшись за поводья.

"Мой ребенок. Он так сильно вырос с этого момента. Я очень горжусь", - написала Хадид.

Фанаты под снимками поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя, наступай на меня, любовь моя", "как ты прекрасна моя любовь я люблю тебя", "Вот это платья, невозможно оторвать взгляд", "ты скопировала прическу", "кто-нибудь знает, откуда платье ??", "Ночная королева", "Белла, ты великолепна", "Невероятная".

Сообщалаось, что американская супермодель Белла Хадид похвасталась безупречной фигурой во время отдыха с подругами.

Так, красотка показала фанатам кадр, как она элегантно расположилась в тесном топе и полупрозрачном парео. Рядом с ней можно заметить не менее соблазнительную подругу.

Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret покуражилась с подругой и призналась в любви

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