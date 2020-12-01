Хореограф Макс Леонов, який разом зі співачкою Сантою Дімопулос стали переможцями в шоу "Танці з зірками", все-таки сказав своє останнє слово

Танцюриста зачепив "зім'ятий" фінал й те, що йому не дали висловитися після того, як Санта вирішила віддати кубок переможця парі, що посіла друге місце: Юлії Саніної та Дмитру Жуку.

Як передає Politeka.net, своє останнє слово Леонов висловив у мікроблозі в Instagram.

"Перемога без слів. Дуже змішані почуття мене відвідували вчора, особливо в кінці ефіру... Фінал без глядачів - дивне відчуття. Переможців назвали, а овацій немає. Неначе все не по-справжньому. Але від того обстановка стає ще більш загадковою. А тепер про найцікавіше. На жаль, сказати своє слово подяки всім причетним до проекту, мені не дали. Адже благо дарувати - найкраще, що можна зробити. Значить останнє слово залишилося за мною 🤘 😎 @santadimopulos ти невід'ємна частина всієї цієї великої і цікавої історії, тобі окремий уклін за все те, що було між нами на паркеті. Ти неповторна. Будь нею. Таких випробувань в моєму житті не було. І я вдячний Всесвіту за цей челендж. Колишнім не буду ніколи", - поділився Леонов.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Багато хто висловили образу за хореографа, не розуміючи вчинка Дімопулос.

"Ви найкращі! 🔥 Так було з першого ефіру. Захоплююся вашою парою! Теж помітила, що Вам не дали сказати фінальне слово. Стало прикро. Вам і так не так вже й багато давали сказати за весь проєкт"

"Я знала, що ви переможете! Ви гідні кубка! Вітаю і дуже рада вашій перемозі! А то що слово не дали сказати, так це не красиво!!!! Взагалі, в кінці все дуже стиснули, якийсь не правильний був фінал, дуже розчарував! Але головне те що ви перемогли! Ура!🤗"

"Молодці! Фінал дуже затягнули, я навіть до кінця не додивилася. У фіналі по всіх танцях ви були сильніші, тільки хіп-хоп підвів. А ось ідея віддати кубок така собі, це ніби ви пізнали свою поразку..."

"Вітаємо👏 👏 👏 хамством було з їхнього боку не дати тобі слово. Надя базікала дуже довго"

"Максим, ви гідні цієї перемоги, я вболівала за вашу пару. Але як повела себе Санта, для багатьох виявилося дивно і незрозуміло. Віддати кубок, навіщо? Може вона і хотіла з кращих мотивів, але цим принизила тільки Юлю, в результаті вийшов не фінал, а казна-що"

Нагадаємо, Дімопулос заявила, що Саніна - справжня переможниця, оскільки навчилася танцювати з нуля, і віддала кубок їй. Юлія від нагороди, у свою чергу, теж відмовилася, заявивши, що друге місце для неї прекрасний результат. У підсумку, продюсери шоу назвали переможцями обидві пари.

Нагадаємо, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо палити".

Як повідомляла Politeka, Саніна зізналася, що відчуває після поразки на «Танцях з зірками».

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