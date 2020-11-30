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Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила витівкою в розстебнутій сорочці

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в TikTok знаменитості.

Так, Кузнєцова позує в сорочці, верхні гудзики якої розстебнуті, через що 13-го розміру бюст ледь не вистрибує в кадр. При цьому модель дражнить фанатів, крутячись і нагинаючись вперед.

"Гарненька», «дуже красива і мила», «шикарна дівчинка», «ох і очі виразні», «ух, яка краса», «ось це дівчинка», «ось це душа», "вау, ось це форми", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова вразила 13-м розміром бюста, пустившись в пікантний танець з приспущеною сукнею

Так, модель позує в облягаючому платті з декольте, елегантно при цьому рухаючись на камеру. У якийсь момент красуня приспускає плаття, через що» бомби " 13-го розміру ледь не вистрибують з наряду.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

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