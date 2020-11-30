Популярна співачка Дуа Липа вразила шанувальників бездоганним тілом, примірявши вбрання в сітку на виступі

Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Я неймовірно рада повідомити вам, що в п'ятницю ввечері в Studio 2054 було понад п'ять мільйонів глядачів. Спасибі величезне всім за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дуа Липа позує в одному боді і сітці, подражнивши фанатів бездоганними формами. Крім того, співачка також постає перед камерою в одних штанях і крихітному ліфчику.

"Королівські вигини", "це неймовірно круто, заздрю тобі«,» ти божественна«,» легенда«,» дуже добре виглядаєш, красуня", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про номінації.

На фото Дуа позувала в помаранчевій сукні з сіточки. Красуня доповнила образ великими чорними чобітьми, а волосся зібрала в вузол. Липа показала кілька знімків, де позувала лежачи на підлозі. Співачка показала всі свої достоїнства фігури, на радість фанатів.

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