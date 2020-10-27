Известная певица Дуа Липа показала себя и рассказала о номинациях

На фото Дуа позировала в оранжевом платье из сеточки. Красотка дополнила образ большими черными сапогами, а волосы собрала в узел. Липа показала несколько снимков, где позировала лежа на полу. Певица показала все свои достоинства фигуры, на радость фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поймай меня в прямом эфире. Объявляю две номинации", - подписала фото красавица

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер королева", "Это прекрасно", "Моя подружка", "Ты красивая", "Дуа королева", "Просто потрясающая поп-королева", "Поздравляю с номинациями, уверен, ты выиграешь", "Марс пол грязный", "представь, как выглядишь", "смотри, доброе утро, Америка, приближается королева", "ангел из реальной жизни", "Только что слушал твою песню, черт возьми! Детка тоже", "Боже мой, любимая, ты такая девушка", " Завораживающе ......! Удивительно ...."

Сообщалось, что популярная британская исполнительница Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой в модном костюме.

Девушка предстала в ярком зеленом костюме, который состоял из обтягивающих штанов с высокой посадкой и укороченной кофты на замке. Образ Липа дополнила очками с зеленой оправой, шапочкой и озорными косичками. Певица улыбалась и смотрела в кадр.

Напомним, Дуа Липа без лифчика попрыгала с горячими подружками, смутив даже самых смелых

А еще Politeka писала, что Дуа Липа без белья сжала в ладонях свои спелые "ягодки"

Также Politeka сообщала, что шальная Дуа Липа показала формы в прозрачном топе, блестящем мини и не только



