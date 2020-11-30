Популярная певица Дуа Липа впечатлила поклонников безупречным телом, примерив наряд в сетку на выступлении
Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Я невероятно рада сообщить вам, что в пятницу вечером в Studio 2054 Было больше пяти миллионов зрителей. Спасибо огромное всем за поддержку», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует в одном боди и сетке, подразнив фанатов безупречными формами. Кроме того, певица также предстает перед камерой в одних штанах и крохотном лифчике.
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«Королевские изгибы», «это невероятно круто, завидую тебе», «ты божественна», «легенда», «очень хорошо выглядишь, красотка», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, певица Дуа Липа показала себя и рассказала о номинациях.
На фото Дуа позировала в оранжевом платье из сеточки. Красотка дополнила образ большими черными сапогами, а волосы собрала в узел. Липа показала несколько снимков, где позировала лежа на полу. Певица показала все свои достоинства фигуры, на радость фанатов.
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