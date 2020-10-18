25-летняя британская певица Дуа Липа разгорячила публику зажигательными танцами с красотками подружками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео, на котором танцевала от всей души. Девушка была одета в миниатюрный топ, под который не стала надевать лифчик, в результате чего ее бюст был очень подвижным во время прыжков и танцев. Вниз певица надела обтягивающие лосины, которые подчеркнули ее стройные ножки и аппетитную «пятую точку». Вместе с Липой танцевали такие же красотки.

«Репетиции чего-то особенного! Не могу дождаться, я расскажу тебе все об этом», - подписала видео звезда.

Всего за час видео мега-популярной певицы посмотрели более 1,6 миллиона раз. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Не могу дождаться!», «Мне нравится, как ты любишь эту песню», «Это видео показывает тебя как студентку», «Самая красивая», «Нам нужно, чтобы старая Дуа Липа вернулась», «Я люблю тебя, я не могу дождаться», «Научи меня своим движениям, сестренка!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа свела с ума откровенным нарядом и удачными позами. Певица позировала в роскошном прозрачном платье, усыпанном черными бусинами. Ее декольте впечатляло.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа пошалила язычком в компании горячей подружки: «Космическая».

Как сообщала Politeka, Дуа Липа без белья сжала в ладонях свои спелые "ягодки": "Было так интересно...".

Также Politeka писала, что шальная Дуа Липа показала формы в прозрачном топе, блестящем мини и не только: топ горячих фото.