Популярная британская исполнительница Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенные наряды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке красотка позирует рядом с молодым человеком, нарядившись в платье с экстремальным декольте.

На другом снимке красотка в прозрачном топе элегантно развалилась на капоте машины, демонстрируя помимо фигуры роскошную улыбку.

«Ты крутая», «вот это бомба», «ты королева», «огонь», «ты самая красивая девушка в мире», - пишут ее поклонники.

Ранее мы писали, что 24-летняя британская певица Дуа Липа обескуражила новой фотосессией. В Инстаграм звезды появилась серия фотографий из новой смелой фотосъемки. Дуа была одета в очень необычный наряд. На ней была одета футболка с вишенками на месте груди. На голове у артистки красовалась шапочка из пирожных с вишнями. В руках звезда тоже держала вишенку. Липа приоткрыла рот, что придало кадру особой пикантности.

За день ее фото собрало почти 1,5 миллиона лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».

Также Politeka писала, что Дуа Липа зажгла с полуголой Майли Сайрус, откровенность зашкаливает: «Это рай».

А еще Politeka сообщала, что Дуа Липа без стыда и белья засветила "персики" в обтягивающем топе, Ратаковски в восторге: "Мой ангел".