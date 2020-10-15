Популярная британская певица Дуа Липа в разных позах показала свою идеальную фигуру
Знаменитая красотка радует своих поклонников различными интересными выходками, сообщает Politeka.net. В этот раз Липа решила скинуть с себя верхнюю одежду и прикрылась лишь руками.
Звезда предстала в стильных джинсах, которые отлично подчеркнули ее ягодицы. Артистка закинула волосы за ушки и немного выгнулась, выставив вперед плоский животик. При этом певица смотрела перед собой.
На ее руках были заметны различные татуировки, что придавало интереса к ее оголенному телу.
На других снимках певица позировала на полу, раскинув ножки. В этот раз Дуа была в топике, длина которого дала полюбоваться прессом.
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Еще на одном снимке знаменитость предстала в блестящем платье. Мини с вырезами по бокам, едва скрывало грудь без белья.
"Очень горжусь запуском моей третьей и последней серии для @pepejeans! Было так интересно и весело узнать о дизайне с таким культовым лондонским брендом, который начинался с нуля в киоске на рынке Портобелло в 1970-х годах. Я решила завершить сотрудничество своей коллекцией под названием DENIM DECADES - стилем, который был вдохновлен каждым десятилетием, с тех пор как Пепе начал продавать деним. Надеюсь, вам это нравится!!!", - написала артистка.
За три часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что были поражены не только коллекцией талантливой артистки, но и ее откровенностью на фото. В итоге звезда получила массу комплиментов.
Напомним, что бесстыжая Дуа Липа в крохотном бикини показала, чем подцепила брата Хадид: «Сладкие изгибы».
Как сообщала Politeka, роковая Дуа Липа задрала ногу в мини, посветив самым интересным: "Королева".
Также Politeka писала, что томная Дуа Липа в оранжевом бикини показала, чем завлекает мужчин: "Великолепный вид".