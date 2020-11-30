Українська співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька вразила красою в оточенні зоряного красеня

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Круто, коли є свої люди й такі моменти. У пісні "Поруч" ми шукали нове звучання, і, здається, знайшли. Як тобі?" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Зарицька позує в оточенні популярного співака ALEKSEEV. Обидві зірки в кімнаті з неоновим світлом, що додає знімкам ефектності.

"Яка казкова атмосфера», «це пожежа», «які Класні», «котики», «обожнюю», «приголомшливо», «наші легенди», «гармата-ракета», "які красиві, неймовірно", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала сміливий образ, здивувавши фанатів

На фото Зарицька позує в сукні вище коліна, а в руках тримала квіточки. Красуня стояла посеред трави і ялини могла втримати своє вбрання, яке від вітру задувало. Образ Олександра доповнила стильними чорними окулярами, а позувала на тлі моря.

Фанати нічого не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "гармата".

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