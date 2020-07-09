Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Зарицкая позирует в платье выше колена, а в руках держала цветочки. Красотка стояла посреди травы и ели могла удержать свой наряд, который от ветра задувало. Образ Александра дополнила стильными черными очками, а позировала на фоне моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".

Сообщалось, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая изумила чувственным фото на берегу моря.

Певицу засняли сбоку и немного сзади. Зарицкая кинула хищный взгляд через плечо. Яркий макияж с черными стрелками удачно дополнил ее образ - забываешь даже про полотенце.

Ранее мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась откровенными кадрами из ванной.

Так, Зарицкая опубликовала фото и видео, на которых она позирует в ванной с пеной. На представленных кадрах исполнительница полностью обнажена. Зарицкая не стесняется демонстрировать свое тело и татуировки.

На фото она показала лицо и обнаженную грудь, а на видео засветила свои ножки.

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