Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала смелый образ, удивив фанатов
На фото Зарицкая позирует в платье выше колена, а в руках держала цветочки. Красотка стояла посреди травы и ели могла удержать свой наряд, который от ветра задувало. Образ Александра дополнила стильными черными очками, а позировала на фоне моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".
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Сообщалось, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая изумила чувственным фото на берегу моря.
Певицу засняли сбоку и немного сзади. Зарицкая кинула хищный взгляд через плечо. Яркий макияж с черными стрелками удачно дополнил ее образ - забываешь даже про полотенце.
Ранее мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась откровенными кадрами из ванной.
Так, Зарицкая опубликовала фото и видео, на которых она позирует в ванной с пеной. На представленных кадрах исполнительница полностью обнажена. Зарицкая не стесняется демонстрировать свое тело и татуировки.
На фото она показала лицо и обнаженную грудь, а на видео засветила свои ножки.
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