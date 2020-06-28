Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA удивила сменой имиджа

Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Спасибо, Минск", - коротко подписала свой пост певица.

На кадре Александра предстала с ярким макияжем, в котором преобладали розовые и фиолетовые тона.

Поклонники певицы бурно отреагировали на такой необычный образ.



"Ох, Саша, что ты творишь?", " Очень красивая", "Невероятно красивая", - писали под данным снимком.

Менее чем за час ее пост собрал более чем две тысячи лайков.

Стоит отметить, что такие образы стали уде привычными для певицы.

Ранее мы писали, что Александра сфотографировала себя крупным планом. Певица сделала себе яркий макияж: накрасила розовым глаза, а губы подчеркнула бордовым. Стоит отметить, что певица часто снимает только свое лицо, вероятно, переживая из-за своей фигуры.

Также мы сообщали, что артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в нескромном виде - крохотных черных плавках и свободной футболке зеленого оттенка.

Напомним, что Александра Зарицкая без одежды соблазнила не только взглядом: "Бомба".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая наплевала на комплексы и показала огромное декольте во всей красе: сочные фото.

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая разошлась, устроив дикие танцы в трусах, взрывное видео.