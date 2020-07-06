Пышногрудая вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая устроила макияжную вечеринку

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором она и украинская певица Jerry Heil позируют перед зеркалом с очень ярким макияжем, передает Politeka.net. У Джерри на щеках нанесены блестки, а брови выкрашены в яркий цвет. А вот Зарицкая решила пойти дальше и превратила себя в настоящего клоуна. Ее щеки были красными, на глазах переливалось сразу несколько ярких цветов, а дополняли всю эту красоту блестки.

«Друзья!! Крутые новости! Скоро будет новое бьюти видео с самой яркой певицей Украины! Угадайте тему мейка!», - подписала фото звезда.

За час пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях Зарицкая получила несколько откликов.

«Поход на Марш равенства? Или что-то в этом роде?», «А со мной макияж когда?», «Может лучше совместную песню?» «Огонь», «Японский мейк», «Красотки», «Тема - максимум яркости, или мейк в стиле радуги», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая стала жертвой мошенников. Лицо девушки использовали для рекламы средств для похудения. Девушка подчеркнула, что никогда не рекламировала ничего подобного и призвала поклонников не верить рекламе в сети.

Напомним, что пышногрудая солистка KAZKA кардинально сменила внешность: «Вылитая Тина Кароль».

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