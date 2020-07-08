Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая известна своими пышными формами
Артистка всегда говорила, что не страдает от лишнего веса, но в последние месяцы заметно похудела. Кроме этого, девушка сменила имидж, став более яркой и эпатажной. Politeka.net собрала топ самых горячих образов пышногрудой красотки.
На днях Зарицкая примеряла голубой беретик, сделав макияж под цвет одежды. Поклонники остались в восторге от такого образа певицы.
Самый большой ажиотаж в сети вызвало фото, на котором Зарицкая примеряла на себя образ блондинки. Девушка использовала парик, а фото оформила в розовых цветах. В комментариях к фото ее сравнили с Тиной Кароль.
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Чаще всего красотка фотографирует себя крупным планом, но иногда не прочь и оголиться.
Не боится Зарицкая выкладывать фото без макияжа, показывая свою естественную красоту.
Очень яркий и страстный образ у певицы получился во время съемки клипа в Стамбуле. Девушка исполняла роль роковой женщины.
Певица любит яркий необычный макияж, при помощи которого ежедневно меняет свой образ. Красотка всегда делает акцент на глаза и брови.
Не стесняется Зарицкая показывать во всей красе свою пышную фигуру. Многие девушки отмечают, что благодаря ней стали более уверенно себя чувствовать.
Напомним, что пышногрудая солистка KAZKA кардинально сменила внешность: «Вылитая Тина Кароль».
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