Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила красотой в окружении звездного красавчика

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Круто, когда есть свои люди и такие моменты. В песне «Поруч» мы искали новое звучание, и, кажется, нашли. Как тебе?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Зарицкая позирует в окружении популярного певца ALEKSEEV. Обе звезды в комнате с неоновым светом, что добавляет снимкам эффектности.

«Какая сказочная атмосфера», «это пожар», «какие классные», «котики», «обожаю», «потрясающе», «наши легенды», «пушка-ракета», «какие красивые, невероятно», - пишут ее поклонники.

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Как мы рассказывали до этого, украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Зарицкая позирует в платье выше колена, а в руках держала цветочки. Красотка стояла посреди травы и ели могла удержать свой наряд, который от ветра задувало. Образ Александра дополнила стильными черными очками, а позировала на фоне моря.

Фанаты ничего не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".

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