Американська модель Кайлі Дженнер вразила бездоганними формами, якими помірялася з Кім Кардаш'ян

Як розповідає Politeka, знімок з зірками був опублікований на фан-сторінці в Instagram.

"Щасливе п'ятиріччя ... ви можете повірити, що минуло вже стільки років?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Кайлі позує поруч з Кім Кардаш'ян, примірявши мікроскопічний топ і білизну.

"Вогонь", "одна краща за іншу" «" це щось нереальне», «моя улюблена красуня", " ох, королева!", "бездоганні вигини, фантастика", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель і зірка американського реаліті-шоу Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників гарячими кадрами з відпочинку

Не так давно Кім відзначила свій 40-й день народження. З цієї нагоди знаменитість організувала для своїх близьких розкішне святкування на приватному острові. На черговому опублікованому відео Кардаш'ян похвалилася кадрами з райського куточка Землі

Одягалася актриса в зелений купальник, який виглядав мініатюрним на її феноменальній фігурі.

Нагадавши, волога Кортні Кардаш'ян похвалилася втіхами із завидними красунями на приватному острові: "краще тріо".

Як повідомляла Politeka, 40-річна Кім Кардаш'ян в золотому декольте показала, як відривалася на приватному острові.

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