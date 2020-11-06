Американская модель и бизесвумен Ким Кардашьян впечатлила красотой, померявшись формами с сестрой Кортни

Как рассказывает Politeka, кадр был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Так, на снимке Ким Кардашьян в элегантном мини позирует рядом с сестрой Кортни. Обе девушки явно счастливы, улыбаясь на камеру. Снимок никак не был подписан, хотя поклонники были «без ума» от увиденного.

«Одна лучше другой», «вот это красотки», «божественный вид», «невозможно насмотреться, настолько вы хороши», «чудесно выглядите, сестры!», «очень красивые», «это чертовски крутой вид. Не видел ничего лучше», - пишут они.

Как сообщалось до этого, модель и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников горячими кадрами с отдыха

Не так давно Ким отметила свой 40-й день рождения. По этому случаю знаменитость организовала для своих близких роскошное празднование на частном острове. На очередном опубликованном видео Кардашьян похвасталась кадрами с райского уголка Земли

Облачилась актриса в зеленый купальник, который выглядел миниатюрным на ее феноменальной фигуре.

Напомним, влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове: "Лучшее трио".

Как сообщала Politeka, 40-летняя Ким Кардашьян в золотом декольте показала, как отрывалась на частном острове.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян с сестричками показали идеальные формы в микро-бикини: "Девочки просто...".