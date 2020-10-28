Известная модель Кортни Кардашьян показала, как развлекается с парнями

На фото Кортни показала себя в маленьком бикини, а образ дополнила черными очками. Рядом можно увидеть парней, которые держали модель за ноги и талию. Трио показались все вместе в воде, где развлекались. На нескольких кадрах звезда демонстрировала результат фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Назови лучшее трио", - написала Кортни под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Я буквально не могу", "мы состарились", "Честно говоря не могу", "Ким, Коко и ты, прости", "У кого еще разбилось сердце в 2020 году?", "кто этот мужчина забирает тебя ??? если его имя не Скотт, скажи ему, чтобы он перестал тебя трогать", "Безумно красивая", "я так тебя люблю", "О, она сейчас паркуется ... эта женщина обходит", "Нет лучшей королевы трио".



Отметим, что Ким Кардашьян арендовала остров, на котором Кортни сделала фото. Звезда таким образом решила отпраздновать 40-летие. На празднике находились 30 человек, среди которых были все сестры Кардашьян.

Сообщалось, что знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях.

Напомним, Кортни Кардашьян забыла о белье, показав самое сочное в коже

А еще Politeka сообщала, что фигуристая Кортни Кардашьян в дерзком мини завлекла идеальными ножками

А еще Politeka писала, что соблазнительная Кортни Кардашьян обтянула аппетитные изгибы шелком



