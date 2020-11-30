Американская модель Кайли Дженнер впечатлила безупречными формами, которыми померилась с Ким Кардашьян
Как рассказывает Politeka, снимок со звездами был опубликован на фан-странице в Instagram.
«Счастливое пятилетие…вы можете поверить, что прошло уже столько лет?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Кайли позирует рядом с Ким Кардашьян, примеряв микроскопический топ и белье.
«Огонь», «одна лучше другой», «это что-то нереальное», «моя любимая красотка», «ох, королева!», «безупречные изгибы, фантастика», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, модель и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников горячими кадрами с отдыха
Не так давно Ким отметила свой 40-й день рождения. По этому случаю знаменитость организовала для своих близких роскошное празднование на частном острове. На очередном опубликованном видео Кардашьян похвасталась кадрами с райского уголка Земли
Облачилась актриса в зеленый купальник, который выглядел миниатюрным на ее феноменальной фигуре.
Напомним, влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове: "Лучшее трио".
Как сообщала Politeka, 40-летняя Ким Кардашьян в золотом декольте показала, как отрывалась на частном острове.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян с сестричками показали идеальные формы в микро-бикини: "Девочки просто...".