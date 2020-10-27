Ким Кардашьян в «золотом» платье показала роскошное празднование своего юбилея в компании сестер и друзей

Звезда американских реалити-шоу и успешная предпринимательница поделилась большим постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

21 октября знаменитая красотка отпраздновала свой 40-й день рождения. В новом посте Ким рассказала, что по этому случаю устроила для своей семьи и друзей необычный сюрприз: после тестирования на китайский вирус она организовала им поездку на частный остров, где они смогли танцевать, кататься на байках, плавать с китами и смотреть кино на берегу.

«40 и чувствую себя такой смиренной и благословенной. Нет ни одного дня, который я принимаю как должное…Я понимаю, что для большинства людей это сейчас недостижимо, поэтому такие моменты мне смиренно напоминают о том, насколько привилегирована моя жизнь», - написала Ким в своем посте.

На фото с острова саму именинницу можно увидеть в коротком золотом платье с белыми вставками и глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную грудь. Распущенные волосы, легкий макияж и золотые украшения удачно дополнили ее образ.

Поклонники звезды буквально засыпали ее пост лайками и комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Кардашьян показала себя на празднике.

На фото светская львица запечатлена в блестяжем коктейльном платье желтого цвета, которое плотно обтянуло ее выдающиюся грудь и бедра. Можно заметить, что Ким не надела бюстгальтер. На одном из снимков она зажгла вместе со своими сестрами Кортни и Хлоей, держа в руках таблички.

Напомним, постаревшая Ким Кардашьян в "невидимом" купальнике засмущала видом на побережье: "На 40 не выглядишь".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян зажгла с сестрами на вечеринке и вызвала восторг знойным видом без белья.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон заворожили безупречными фигурами в велюре.