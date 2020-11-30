Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова показала себе у новому витонченому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ходченкової у соцмережі.

Так, актриса опублікувала на своїй сторінці портретне фото, на якому можна побачити красивий вечірній макіяж та витончені прикраси.

"Змійки @bulgari, або італійською Serpenti, багатьма улюблені)) якось давно піддалася цій спокусі))) У цивілізаціях Середземномор'я змія завжди вважалася символом зачаровуючої, привабливої краси і вічного оновлення. У Bvlgari ми бачимо змійок всюди - від прикрас до душек окулярів. А почалося все в середині минулого століття з годинника на пружинному браслеті, який з тих пір постійно змінюється. А ось у останніх моделей Serpenti Seduttori з'явилися замочки. Годинники спокушають комфортом і доречністю в будь-якій обстановці", - написала Ходченкова.

В коментарях актрису засипали компліментами та розповіли, що цінують її за природню красу.

"Дуже гарна", "Свєта, тобі пасує такий годинник", "Одразу згадалась ваша роль гадюки", "Дійсно, красиві дівчата собі вареники під губи не підкладають. Молодець! Дуже гарна", - пишуть у коментарях.

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