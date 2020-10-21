Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в необычном виде

Звезда в этот раз показала себя в черном платье с открытыми плечами. Девушка стояла у постера, хвастаясь фигурой в туфлях. Волосы Светлана собрала в косичку, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На постере тоже была Ходченкова. Звезда показалась с распущенными волосами и совсем без одежды, прикрываясь большой линейкой. Рядом можно увидеть других актеров и лифчик, который просто висел.

"Любовь без размера", - подписан был постер.

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, так как фото было в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Завораживаешь".

Сообщалось, что 37-летняя актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", заинтриговала новым амплуа.

Ходченковой досталась роль женщины в погонах. Однако, как уже заметно, героиня Светланы - отнюдь не жесткая, а хрупкая девушка, обманутая мужчиной и переживающая личную драму. В какой-то момент она появилась в кадре с синяками и ссадинами на лице - эта деталь только разогрела интерес публики к новому сериалу с участием Ходченковой.

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