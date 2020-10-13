37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", похвасталась фигурой в окружении известных мужчин

Знаменитая блондинка активно строит карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах, передает Politeka.net. Для рекламы картин со своим участием звезда нередко посещает различные шоу.

Так, Ходченкова в компании своего коллеги Ивана Колесникова посетила шоу "Вечерний Ургант", соответствующий снимок был обнародован в официальной группе программы.

Для своего выхода Светлана выбрала розовый топ, который имел необычный крой - в нем был лишь один рукав, а из-за отсутствия второго - оголилось плечо.

Казалось, что игривая актриса не надела белья под топ и щеголяла с идеальными формами в компании красавцев.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Классная", "Светлана красавица! Деток ей выносит суррогатная мама. Фигура останется до 100 лет как у девушки. 💕💞", "Не очень люблю российские комедии, но Ходченкова шикарна! В «Куприне» мощна, а в «Секте» покорила окончательно. Выдающаяся игра! И актриса!👏🏻👏🏻", "Я очень жду фильм "На острие". Светлана замечательно сыграла", "Если честно она как то поднадоела в фильмах и сериалах", "Ходченкова роскошна.🔥", "Ура !!!Мой однокурсник и моя любимая партнёр - Актриса в одном выпуске 🔥🔥🔥🔥 !!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Ходченкова позировала в клетчатом пиджаке, одетом поверх белого гольфа. Также на ней синие джинсы и босоножки с острым носком.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

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