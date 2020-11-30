Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова показала себя в новом изящном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ходченковой в соцсети.

Так, актриса опубликовала на своей странице портретное фото, на котором можно увидеть красивый вечерний макияж и изящные украшения.

"Змейки @bulgari, или по-итальянски Serpenti, многими любимы)) как-то давно поддалась этому искушению))) в цивилизациях Средиземноморья змея всегда считалась символом завораживающей, притягательной красоты и вечного обновления. В Bvlgari мы видим змеек повсюду - от украшений до душек очков. А началось все в середине прошлого века с часов на пружинном браслете, который с тех пор постоянно меняется. А вот у последних моделей Serpenti Seduttori появились замочки. Часы соблазняют комфортом и уместностью в любой обстановке", - написала Ходченкова.

В комментариях актрису засыпали комплиментами и рассказали, что ценят ее за естественную красоту.

"Очень красивая", "Света, тебе идут такие часы", "Сразу вспомнилась ваша роль гадюки", "Действительно, красивые девушки себе вареники под губы не подкладывают. Молодец! Очень хорошая", - пишут в комментариях.

Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в красном топе без белья: "Шикарная!".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "завораживаешь".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова огорошила новым образом: "ну прям девчонка студентка".