37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", восхитила внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фотографии с пресс-показа фильма «На острие».

Светлана Ходченкова на снимках позирует в клетчатом пиджаке, одетом поверх белого гольфа. Также на ней синие джинсы и босоножки с острым носком.

«Какая вы красавица!!!», «Прямо школьница👏🔥», «Ну прям девчонка студентка👍», «Красивая женщина!!!», - пишут в комментариях.

Также пользователи Сети заметили изменения во внешности артистки.

«Вы состригли волосы??? Они же у вас шикарные!», - отметили в Сети.

Как известно, скоро в кинотеатрах появится новый фильм с участием актрисы. Судя по анонсу, фильм будет посвящен поиску главной женской гордости – груди. Ходченкова будет играть зрелую певицу, которая будет стремиться к увеличению бюста.

Ранее актриса уже публиковала трейлер к фильму, где засветилась в нескольких весьма пикантных сценах. Стоит отметить, что Ходченкова, которая для первой же своей роли в кино разделась, не стесняется демонстрировать свое идеальное тело.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

Также Politeka писала, что Светлану Ходченкову застукали в постели с мужем Боярской, актриса заинтриговала: «Уже можно…».