Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заінтригувала фанатів новим кавалером

Як передає Politeka.net, нові знімки актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Фотографії з прем'єри "На вістрі"", - повідомила в підписі Ходченкова.

На кадрі актриса постала в напівпрозорій блузці і чорних брюках в компанії не менш відомого колеги Олександра Петрова.

Шанувальники Світлани захопилися кадрами і навіть запідозрили зв'язок між акторами.

"Леді і бродяга", " Фото з улюбленим актором?) Ваш хештег)", "Ваш фільм і гра приголомшливі. Сьогодні була в кіно. Сильний. Емоційний. Зі змістом. Браво!", " Прекрасні, красиві і шалено талановиті! Дві зірки!", "Чудесна пара"", "Які милі. Ви разом???", - писали в коментарях під постом.

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Раніше актриса опублікувала знімок, на якому позувала в білій сукні з корсетом і рукавами-"ліхтариками". Світлана задерла пишну спідницю, оголивши чарівні ніжки. Дівчина відвела руки назад, а шию витягнула вперед - помітно, як напружилися її м'язи.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни: "Шикарна!".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму спокусливим декольте:"Заворожуєш".

Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова приголомшила новим образом:»ну прям дівчисько студентка".