Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заінтригувала фанатів новим кавалером
"Фотографії з прем'єри "На вістрі"", - повідомила в підписі Ходченкова.
На кадрі актриса постала в напівпрозорій блузці і чорних брюках в компанії не менш відомого колеги Олександра Петрова.
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Раніше актриса опублікувала знімок, на якому позувала в білій сукні з корсетом і рукавами-"ліхтариками". Світлана задерла пишну спідницю, оголивши чарівні ніжки. Дівчина відвела руки назад, а шию витягнула вперед - помітно, як напружилися її м'язи.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни: "Шикарна!".
Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму спокусливим декольте:"Заворожуєш".
Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова приголомшила новим образом:»ну прям дівчисько студентка".