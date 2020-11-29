Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заінтригувала фанатів новим кавалером

Шанувальники Світлани захопилися кадрами і навіть запідозрили зв'язок між акторами.





"Леді і бродяга", " Фото з улюбленим актором?) Ваш хештег)", "Ваш фільм і гра приголомшливі. Сьогодні була в кіно. Сильний. Емоційний. Зі змістом. Браво!", " Прекрасні, красиві і шалено талановиті! Дві зірки!", "Чудесна пара"", "Які милі. Ви разом???", - писали в коментарях під постом.