Украинская певица Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что думает про коллегу Ирину Билык

Как сообщает Politeka, соответствующий пост знаменитость разместила у себя в Instagram.

«Моя любимая, моя идеальная, моя звезда 🌟 @bilyk_iryna Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг🥰 Мои поцелуи от блондинки к блондинке 💋», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке загорелая Могилевская позирует, прижавшись к Билык. Обе звезды пришли на шоу «Танці з зірками».

«Супер позитив», «девочка супер», «две любимки», «две звездочки», «шикардосные», «очень красивые», «две звезды- две светлых повести», «две грации», «красивые блондинки», - пишут ее поклонники.

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Такое чувство, что знаменитость не может насладиться своим новым образом. Красотка регулярно балует поклонников жаркими снимками, на которых показывает свои шикарные формы.

Однако в этот раз Могилевская скрыла свое тело за красным пальто оверсайз. Звезда надела черные сапожки на тонких шпильках и расставила ножки.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».

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