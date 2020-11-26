Украинская певица Наталья Могилевская покорила ярким образом

Такое чувство, что знаменитость не может насладиться своим новым образом, пишет Politeka.net. Красотка регулярно балует поклонников жаркими снимками, на которых показывает свои шикарные формы.

Однако в этот раз Могилевская скрыла свое тело за красным пальто оверсайз. Звезда надела черные сапожки на тонких шпильках и расставила ножки.

Яркий макияж с желтыми тенями на веках и красной помадой стал отличным завершением образа.

"#могилевская #вкиевеосень #white #position", - написала звезда.

Всего за 10 минут пост собрал более 500 лайков и многого комментариев.

"Красотка❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Вау", "Вы очень красивая просто бомбезная ! Самая любимая певица ! Вам так идёт такой стиль ! ❤️😍❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская надела красное пальто, под которым не видно никакой другой одежды. Дополнили смелый наряд массивное украшение в виде золотой цепочки на шее и ярко-красная помада. В сочетании с блондинистыми волосами певицы и легким макияжем глаз этот образ выглядит очень стильно и трендово.

«Этот кровавый - цвет моей осени! Вам нравится? А какой ваш?», - написала звезда в подписи к фото.

Напомним, Наталья Могилевская задалась вопросом о том, каким же был уходящий год. В своем посте звезда предложила поклонникам подумать, каким словом они могли бы охарактеризовать 2020 год, подкрепив публикацию фото. Певица предстала уже с русыми волосами и более короткой прической.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавчика: «Так вышло, что…».