Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, похвасталась собой в соблазнительной позе

На фото Жизель позировала в топе и штанах. Красотка стояла у большого окна рядом с длинным кактусом, соблазнительно выгнувшись для кадра. Модель волосы оставила распущенными, а сама повернулась к объективу камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда мило", "Жизель, ты очень красивый ангел", "Красивое лицо с потрясающим телом и идеальными фото", "Своей красотой ты меня полностью растопила", "Ого ты такая красивая", "Здравствуйте, я ваш фанат", "твой дядя скучает по тебе", "Сделайте учебник по позам!", "Так мило, мам", "Вау!!!! Вы очень хорошо выглядите !!!! мне это нравится !!", "Давайте сделаем Face Swap в реальной жизни, пожалуйста", "Что поделать, ты так горяча".

Сообщалось, что модель Жизель Оливейра из модного дома Victoria’s Secret впечатлило безупречной фигурой, пошалив перед зеркалом.

Так, знаменитость позирует в облегающем топе без белья, безупречно изгибаясь перед камерой. Примечательно, что образ красотка дополнила элегантной сумочкой и шлепками.

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