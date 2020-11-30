Судья проекта «Танці з зірками» и прима-балерина Екатерина Кухар впечатлила безупречными ногами, примеряв экстра-мини

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Друзья!😌 Вот и закончился наш четвёртый сезон #танціззірками и в танцевальной галактике…засияли новые звезды!» - говорится в сообщении.

Также Кухар обратилась к каждому из суперфиналистов, рассказав о том, что о них думает.

«Санта Димопулос и Макс Леонов - страсть, огонь и техника этого сезона! Я поздравляю вас с заслуженной победой! Вы ЗАЖГЛИ этот паркет и дарили людям праздник танца в это не лёгкое для всех нас время. Юлия Санина - ты раскрылась на этом проекте, научилась танцевать с нуля и ЗАСИЯЛА новыми красками! И твой телевизионный путь только начинается.... Надя Мейхер - прима перевоплощений, актёрского мастерства, эмоций и безусловно, стального характера. Огромное уважение, благодарность и яркий пример для подражания», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что Кухар сопровождала свой пост снимками, которые были сделаны на проекте. На них она позирует с участниками «Танців з зірками».

Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья: «Я начну…».

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер: «Ядом уже стены павильона забрызгала».