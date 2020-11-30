Тіффані і не снилося...

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала свої пікантні фото в купальнику на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.

Так, на сторінці Астаф'євої з'явились фотографії, на яких вона позує у блакитному купальнику навколо дерева на пляжі. При цьому на співачці зовсім немає косметики, а сама вона виглядає дуже спокійною та задоволеною.

"Підслухано вранці: Дивифь, Дафа Аффтафева піфла!!! (З вафлею в роті). Тіффані і не снилися такі сніданки)))" - підписала фотографію Даша.

Всього за 45 хвилин фото Даші зібрали понад 8 тисяч лайків, а фоловери співачки невтомно засипають її комліментами.

"Тьотінька, ви чудові", "Руки на стіл", "Ви найгарніша на світі", "Богиня", - пишуть в коментарях.

Не втрималась від коментаря і відома українська телеведуча Леся Нікітюк.

"Красуня", - написала вона.

Раніше ми писали, що Даша поділилася фото, на якому позує, накинувши на себе лише одне пальто. Від білизни знаменитість вирішила відмовитися. У момент, коли співачка поправляла зачіску – пальто розкрилося, засвітивши на камеру явно зайве.

Нагадаємо, у леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.