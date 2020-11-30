Популярная украинская певица Даша Астафьева показала свои пикантные фото в купальнике на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, на странице Астафьевой появились фотографии, на которых она позирует в голубом купальнике возле дерева на пляже. При этом на певице совсем нет косметики, а сама она выглядит очень спокойной и довольной.

"Подслушано утром: Дивифь, Дафа Аффтафева пифла!!! (С вафлей во рту). Тиффани и не снились такие завтраки)))" - подписала фотографию Даша.

Всего за 45 минут фото Даши собрали более 8 тысяч лайков, а фолловеры певицы без устали засыпают ее комлиментами.

"Тетенька, вы прекрасны", "Руки на стол", "Вы самая красивая на свете", "Богиня", - пишут в комментариях.

Не удержалась от комментария и известная украинская телеведущая Леся Никитюк.

"Красавица", - написала она.

Ранее мы писали, что Даша поделилась фото, на котором позирует, накинув на себя лишь одно пальто. От белья знаменитость решила отказаться. В момент, когда певица поправляла прическу – пальто раскрылось, засветив на камеру явно лишнее.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.