Курс валют в Україні 1 грудня зробить боляче гривні, Національний банк дасть» зелене світло " долару і євро

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Так, стодоларовий "американець" подорожчає 2,81 пункт. А Євро перелетить через "психологічну позначку", досягнувши позначки в 34 грн (+18,6).

Курс валют в Україні 1 грудня буде таким:

100 доларів – 2849,62 грн;

100 євро - 3414,56 грн.

А ось Російський рубль буде утримувати позиції. Його можна буде купити за 0,37357 грн.

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Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club своєю чергою додає, що імпортерів все більше тисне ймовірність введення локдауну. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів c спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

Погоджується з ним і аналітик RoboForex Андрій Гойлов, який прогнозує, що наступного тижня курс долара продовжить зростання до рівня 28,50 гривень.

"До тих пір поки питання зі співпрацею між Україною і МВФ не буде вирішене, курс продовжить відчувати тиск з боку іноземних інвесторів. Очікуємо курс поблизу 28,50 грн за долар", - упевнений аналітик Телетрейд Сергій Родлер.

Нагадавши, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.

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