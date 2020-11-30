Курс доллара в Украине может вырасти уже в первую неделю декабря
Аналитики рассказали, к чему стоит готовиться украинцам и объяснили, что происходит, передает "Обозреватель".
Главные причины снижения курса гривны в ближайшее время, по прогнозу экспертов, следующие:
- Отсутствие транша МВФ до конца года.
- Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4% в связи с ростом числа заболеваний китайским вирусом.
- Вероятность введения локдауна.
"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
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Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club в свою очередь добавляет, что импортеров все больше давит вероятность введения локдауна. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.
Соглашается с ним и аналитик RoboForex Андрей Гойлов, который прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара продолжит рост к уровню 28,50 гривен.
"До тех пор пока вопрос с сотрудничеством между Украиной и МВФ не будет решен, курс продолжит испытывать давление со стороны иностранных инвесторов. Ожидаем курс вблизи 28,50 грн за доллар", – уверен аналитик Телетрейд Сергей Родлер.
Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации нет.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.
Тем временем, в понедельник, 30 ноября, доллар и евро подорожали. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины:
Доллар США — 28,46 грн (плюс 2 коп.).
Евро — 33,95 грн (плюс 11 коп.).
Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.
Как сообщала Politeka, гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз
Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты.