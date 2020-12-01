Курс валют в Украине 1 декабря сделает больно гривне, Национальный банк даст «зеленый свет» доллару и евро

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

Так, стодолларовый «американец» подорожает 2,81 пункт. А евро перелетит через «психологическую отметку», достигнув отметки в 34 грн (+18,6).

Курс валют в Украине 1 декабря будет таким:

100 долларов – 2849,62 грн;

100 евро – 3414,56 грн.

А вот российский рубль будет удерживать позиции. Его можно будет купить за 0,37357 грн.

Как мы сообщали до этого, курс доллара в Украине может вырасти уже в первую неделю декабря

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club в свою очередь добавляет, что импортеров все больше давит вероятность введения локдауна. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Соглашается с ним и аналитик RoboForex Андрей Гойлов, который прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара продолжит рост к уровню 28,50 гривен.

"До тех пор пока вопрос с сотрудничеством между Украиной и МВФ не будет решен, курс продолжит испытывать давление со стороны иностранных инвесторов. Ожидаем курс вблизи 28,50 грн за доллар", – уверен аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну.

Как сообщала Politeka, гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз

Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты.