Украинцы рискуют потерять зарплаты и рабочие места в случае полного локдауна

Как пишет Politeka.net, жесткий карантин из-за китайского вируса сильно ударит по экономике страны и может оказаться критическим для работников. Эксперты предсказали последствия ужесточения мер, их прогнозы передает "РБК-Украина".

В бюджете на следующий год заложили курс доллара на уровне 29,10 гривны, однако в случае полного локдауна стоимость валюты резко возрастет.

"Мой прогноз – 29 гривен, максимум 29 с половиной за доллар, а вот если будет полный локдаун, то ситуация будет значительно хуже", – заявил экономист Александр Савченко и добавил, что в таком случае американская валюта может подорожать до 32 гривен.

Из-за карантина работающим украинцам придется туго, ведь весной работу потерял каждый четвертый. Впрочем, по мнению эксперта в сфере трудоустройства Сергея Марченко, второй карантин слабее ударит по рынку, ведь предприятия уже оптимизировали работу в условиях ограничений и не будет так масштабно сокращать сотрудников. Он также рассказал о другом опасном явлении на рынке труда - малый и средний бизнес больше не может платить специалистам высокие зарплаты, сейчас работодатели ищут людей без работы, которые готовы делать то же самое за меньшие деньги.

"Хотя правительство и увеличивает минимальную зарплату, но если то же правительство прибегнет к локдауну, то нам следует ожидать уменьшения среднемесячной зарплаты в Украине", – заявил эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

Специалисты добавили, что не стоит ждать сильного роста цен на продукты из-за карантина, ведь люди попросту не готовы платить больше. Скорее всего, к зиме традиционно подорожает хлеб, а стоимость овощей останется на прошлогоднем уровне. По мнению экспертов, тарифы на коммунальные услуги тоже останутся стабильными.

Ранее в Минздраве заявили, что полный локдаун введут в случае коллапса медицинской системы - он наступит, когда в Украине будут фиксировать 25-30 тысяч заболевших за сутки. Сейчас самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харьковской области, всего по стране больничные койки заполнены на 52%.

Напомним, украинцы получат новую прибавку к зарплатам, озвучены сроки: "не меньше 9897 грн..."

Как сообщала Politeka, дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."

Также Politeka писала, что украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму.