Відома російська співачка Анна Семенович здивувала новим елегантним образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Семенович у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилось з'явилась світлина, на якій вона дивиться наче прямо в душу своїми темними виразними очима, зануривши пальці руки у своє волосся. На артистці надягнене пальто на оголене тіло, та відкрите одне плече.

"Ніжність. Нехай цей вечір буде дуже теплим і ніжним. Люблю вас", - так вона підписала своє фото.

На шиї у Семенович масивний золотий ланцюг, а на руці - срібний браслетик. Також можна побачити масивну золоту каблучку на пальці артистки. Макіяж на ній доволі стриманий - у нюдових відтінках, а зачіска імітує "вологий ефект".

У коментарях фоловери висловили захоплення зовнішністю Семенович та розповіли, як вона їх надихає.

"Який гарний кадр вийшов. Піймав таки фотограф. Справжня. Цукерочка комусь же така дістанеться. Ночі будуть гарячими...", "Уххх реально вогняна дама", "Дякую. Вам бажаємо того ж", "Які гарні оченята", "Красуня", "Вогонь", "А ми любимо вас", "Гарна! Супер леді", "Гарна яка Аня", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, пишногруда Семенович приспустила пальто, під яким не виявилося одягу.

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович в розпусних сукнях розбурхала розміром декольте.

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Семенович випробувала білизна на міцність, вибравши невідповідний розмір.