Известная российская певица Анна Семенович показала себя в разных образах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото из фильмов, в которых она снималась. Практически на всех фото она позировала в соблазнительных образах. Благодаря особенностям фигуры Анны ее часто приглашают сыграть роли роковых красоток.

«Сколько ролей я сыграла и ещё сыграю, бесспорно у меня очень интересная и насыщенная жизнь. Но у всего есть две стороны медали, люди перестают воспринимать меня - как саму меня, часто путая мой экранный образ со мной в жизни», - призналась Семенович.

По ее словам, ей порой трудно объяснить собеседникам, что экранный образ – это ее работа, поэтому она не обязана за пределами работы следовать ему.

За несколько часов пост Анны собрал массу лайков и множество слов поддержки.

«вы всегда и во всем хороша. удачи и новых интересных ролей», «Лично я тебя люблю больше в жизни, чем на экране», «Вы для меня остаетесь эталоном красоты, всегда восхищаюсь вами», «Мне все нравится! На Вас всегда приятно смотреть! И слушать тоже! Успехов Вам!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что 40-летняя Семенович выглядит просто потрясающе.

Напомним, что пышногрудая Семенович расстегнула пиджак и выставила свое богатство перед благодарным зрителем: "Вот бы подоить".

Как сообщала Politeka, Семенович испытала белье на прочность, выбрав неподходящий размер: "Вот это тигрица".

Также Politeka писала, что Семенович рванула за город и нашла себе новых "друзей": "Зачем так полнеть?".